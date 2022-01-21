Депутат Мажуга предложил организовать бесплатные обучающие курсы для находящихся на карантине

Первый замруководителя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга выступил с инициативой предоставить гражданам России, находящимся на карантине, возможность проходить бесплатные онлайн-курсы для дополнительного образования. Соответствующее предложение отправлено главе Министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову.

"Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе", — говорится в письме.

Как указал Мажуга, это позволит поддержать соотечественников в непростой период и повысит популярность высшей школы в России. Также за счёт этого будет повышаться уровень образования у людей разных возрастных групп.

Депутат предложил размещать информацию о бесплатных курсах на официальных сайтах вузов или на специализированных платформах по типу mos.ru.

"К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часов. После их окончания слушатели получают сертификат", — добавил Мажуга.

По мнению парламентария, наибольший интерес могут вызвать образовательные программы в области искусства, кулинарии и ландшафтного дизайна.