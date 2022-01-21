Все сообщения о "минировании" в школах и вузах Крыма приходят из-за границы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, комментируя вынужденные эвакуации учащихся и студентов полуострова, которые произошли сегодня утром.

"У нас враги не спят! <...> Я дал команду детей освободить от занятий, коллективы от работы. Все сообщения — из-за границы", — рассказал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Как отметил глава Крыма, все сообщения о "минировании" учебных заведений поступают не от российских провокаторов. По его словам, сотрудники спецслужб республики уже проводят расследование.