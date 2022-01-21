"Враги не спят!": Аксёнов: Сообщения о "минировании" школ и вузов Крыма отправлялись из-за границы
Ранее сегодня утром были эвакуированы учащиеся в Симферополе и Керчи, также угрозы поступали и в другие учебные заведения. По словам главы республики, сотрудники спецслужб уже проводят расследование.
Сергей Аксёнов © Telegram / Aksenov82
Все сообщения о "минировании" в школах и вузах Крыма приходят из-за границы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, комментируя вынужденные эвакуации учащихся и студентов полуострова, которые произошли сегодня утром.
"У нас враги не спят! <...> Я дал команду детей освободить от занятий, коллективы от работы. Все сообщения — из-за границы", — рассказал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Как отметил глава Крыма, все сообщения о "минировании" учебных заведений поступают не от российских провокаторов. По его словам, сотрудники спецслужб республики уже проводят расследование.
Как уже рассказывал Лайф, сообщения о "минировании" начали поступать в учебные учреждения Крыма сегодня утром, 21 января. Сначала все школы Симферополя отменили занятия, а затем аналогичные меры безопасности были введены во всех школах Керчи. Кроме того, сообщения о "минировании" поступали в севастопольский филиал МГУ имени Ломоносова и некоторые местные колледжи.
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