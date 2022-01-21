Зеленский восхитился 40-м президентом США Рейганом и сравнил себя с ним

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американской газетой The Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Во время интервью Зеленского спросили, как ему удалось справиться с "кошмаром", возникшим на украинской границе, будучи человеком с актёрской карьерой и без военного прошлого.

"Рональд Рейган тоже не был военным человеком", — заявил Зеленский.

Тогда у президента Украины спросили, восхищается ли он Рейганом.

"Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", — ответил украинский лидер.

Кроме того, в беседе с изданием президент Украины выразил уверенность в том, что Россия справится с новыми санкциями США.

Напомним, что в 1937 году Рейган начал карьеру в кино. С 1937 по 1976 год он снялся в более чем 50 фильмах, преимущественно играя роли положительных ковбоев. 4 ноября 1980 года Рейган был избран 40-м президентом США.