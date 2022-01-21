Зеленский восхитился 40-м президентом США Рейганом и сравнил себя с ним
По словам украинского лидера, бывший президент Соединённых Штатов симпатизирует ему как человек, "который борется и получает желаемый результат".
Владимир Зеленский и Рональд Рейган © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO © Wikipedia
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американской газетой The Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.
Во время интервью Зеленского спросили, как ему удалось справиться с "кошмаром", возникшим на украинской границе, будучи человеком с актёрской карьерой и без военного прошлого.
"Рональд Рейган тоже не был военным человеком", — заявил Зеленский.
Тогда у президента Украины спросили, восхищается ли он Рейганом.
"Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", — ответил украинский лидер.
Кроме того, в беседе с изданием президент Украины выразил уверенность в том, что Россия справится с новыми санкциями США.
Напомним, что в 1937 году Рейган начал карьеру в кино. С 1937 по 1976 год он снялся в более чем 50 фильмах, преимущественно играя роли положительных ковбоев. 4 ноября 1980 года Рейган был избран 40-м президентом США.
Президент Украины Владимир Зеленский также начинал свою карьеру с телевидения и кино. После школы в 90-х он играл в команде КВН "Квартал-95". Начиная с 2000-х работал телеведущим на разных проектах. В 2008 году он сыграл первую роль в кино в полнометражном фильме "Любовь в большом городе". В декабре 2018-го в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Зеленский сообщил о намерении его партии "Слуга народа" участвовать в будущих парламентских выборах. 21 января 2019 года партия выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины. Во втором туре выборов он победил, набрав 73,22%.
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