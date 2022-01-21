Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина после встречи с перенёсшим "омикрон" Лукашенко

Президент России Владимир Путин прекрасно себя чувствует и находится в рабочем настроении после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который, по его собственному признанию, во второй раз переболел CoViD-19. Об этом сообщил в беседе с журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не было ли у Владимира Путина проявлений коронавируса.

20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что снова переболел коронавирусом, перенеся "на ногах" новый штамм "омикрон". Это уже второй раз, когда президент Белоруссии заражается ковидом. Впервые он перенёс его бессимптомно летом 2020 года.