Фанаты "Спартака" будут бойкотировать все матчи команды из-за Fan ID
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Фанатские объединения московского "Спартака" согласовали бойкот матчей красно-белых начиная со второй части нынешнего сезона РПЛ из-за введения в России Fan ID. Об этом сообщает телеграм-канал "Арена Незыгарь".
В частности, без активных фанатов пройдёт дерби ЦСКА – "Спартак". При этом фанаты, которые нарушат бойкот, будут пожизненно отчислены из движений и признаны персонами нон грата. Болельщики также смогут отправляться на выездные матчи команды, но не посещать стадионы.
Напомним, 30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги".
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