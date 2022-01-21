Фанаты "Спартака" будут бойкотировать все матчи команды из-за Fan ID

Фанатские объединения московского "Спартака" согласовали бойкот матчей красно-белых начиная со второй части нынешнего сезона РПЛ из-за введения в России Fan ID. Об этом сообщает телеграм-канал "Арена Незыгарь".

В частности, без активных фанатов пройдёт дерби ЦСКА – "Спартак". При этом фанаты, которые нарушат бойкот, будут пожизненно отчислены из движений и признаны персонами нон грата. Болельщики также смогут отправляться на выездные матчи команды, но не посещать стадионы.