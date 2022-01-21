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Фанаты "Спартака" будут бойкотировать все матчи команды из-за Fan ID

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика.

21 января, 10:09

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Фанатские объединения московского "Спартака" согласовали бойкот матчей красно-белых начиная со второй части нынешнего сезона РПЛ из-за введения в России Fan ID. Об этом сообщает телеграм-канал "Арена Незыгарь".

В частности, без активных фанатов пройдёт дерби ЦСКА – "Спартак". При этом фанаты, которые нарушат бойкот, будут пожизненно отчислены из движений и признаны персонами нон грата. Болельщики также смогут отправляться на выездные матчи команды, но не посещать стадионы.

Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Напомним, 30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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