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Песков заявил, что идея Турции о переговорах России и Украины официально не обсуждалась

Официальный представитель Кремля также отметил важность приглашения турецкой стороной представителей Донбасса к диалогу РФ и Украины.

21 января, 10:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что какой-либо экспертной проработки предложения Турции провести на территории страны переговоры России и Украины по официальным каналам пока не было.

"Нет, пока никаких таких экспертных субстантивных переговоров не было", — заявил официальный представитель Кремля.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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