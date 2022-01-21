Песков заявил, что идея Турции о переговорах России и Украины официально не обсуждалась

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что какой-либо экспертной проработки предложения Турции провести на территории страны переговоры России и Украины по официальным каналам пока не было.

"Нет, пока никаких таких экспертных субстантивных переговоров не было", — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков уточнил, что в графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом. При этом представитель Кремля отметил, что такое мероприятие может быстро появиться в расписании при необходимости.