Песков заявил, что идея Турции о переговорах России и Украины официально не обсуждалась
Официальный представитель Кремля также отметил важность приглашения турецкой стороной представителей Донбасса к диалогу РФ и Украины.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что какой-либо экспертной проработки предложения Турции провести на территории страны переговоры России и Украины по официальным каналам пока не было.
"Нет, пока никаких таких экспертных субстантивных переговоров не было", — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков уточнил, что в графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом. При этом представитель Кремля отметил, что такое мероприятие может быстро появиться в расписании при необходимости.
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