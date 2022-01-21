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Рябков — западным журналистам: Россия не боится никого, в том числе США

Корреспондент CBS решила узнать, почему Москва "боится Киев", и получила исчерпывающий ответ.

21 января, 10:09

Иностранные журналисты в Женеве, где несколько минут назад стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, решили спросить у замминистра Сергея Рябкова, почему "Москва боится Киев". Рябков в свою очередь напомнил, что Россия никого не боится.

Вопрос корреспондента CBS звучал так: "Россию пугает Украина? Почему вы боитесь Украины? Почему вы считаете, что вам нужно защищать себя?"

"Россия не боится никого, в том числе США", — ответил Рябков.

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Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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