Рябков — западным журналистам: Россия не боится никого, в том числе США

Иностранные журналисты в Женеве, где несколько минут назад стартовала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, решили спросить у замминистра Сергея Рябкова, почему "Москва боится Киев". Рябков в свою очередь напомнил, что Россия никого не боится.

Вопрос корреспондента CBS звучал так: "Россию пугает Украина? Почему вы боитесь Украины? Почему вы считаете, что вам нужно защищать себя?"