Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали возможность введения локдауна в столице на встрече, которая прошла накануне, 20 января. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Приобретённый опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что президент и мэр "очень подробно поговорили по коронавирусу", Собянин рассказал российскому лидеру о том, что происходит в городе.