Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве
Как отметил представитель Кремля, опыт работы в условиях пандемии позволяет столице не акцентироваться на таких мерах.
Владимир Путин и Сергей Собянин © ТАСС / Михаил Метцель / Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали возможность введения локдауна в столице на встрече, которая прошла накануне, 20 января. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Приобретённый опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что президент и мэр "очень подробно поговорили по коронавирусу", Собянин рассказал российскому лидеру о том, что происходит в городе.
Напомним, Собянин доложил Путину о распространении "омикрона" в Москве. Мэр столицы рассказал, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок.
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