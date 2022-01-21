В России за сутки с ковидом госпитализировано 9136 человек
По данным оперштаба, за день выздоровело 24 719 пациентов, а умерло 692 человека.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
За сутки с коронавирусом в России было госпитализировано более 9 тысяч человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
"Количество госпитализаций за сутки составило 9136 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,34%. Увеличение произошло в 40 регионах", — говорится в сообщении.
За сутки выздоровело 24 719 пациентов, а умерло 692 человека.
Напомним, ранее в Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости ковидом в России придётся на 22 января. А инфекционист Евгений Тимаков считает, что пик будет растянутым, так как регионы входят в него по отдельности.
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