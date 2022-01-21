Психолог рассказал, как именно мамы с пластикой лица вредят собственным детям

Кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра раскрыла, как любовь к изменениям внешности мамы может повлиять на ребёнка. Сейчас очень развиты сферы пластической хирургии и косметологии, а потому желание подправить себя кардинальным образом появляется всё у большего количества мам. Специалист объяснила, как это может повлиять на ребёнка, который не сможет узнать собственную маму, пишет Пятый канал.

По словам Натальи Искры, малыш опознаёт родительницу, которая сильно изменилась внешне, не только по лицу. Он помнит мамин голос, её объятия и ласку, а потому насчёт этого аспекта можно не волноваться. Что больше влияет на ребёнка, так это эмоциональное состояние матери, а для этого стоит рассмотреть причины, по которым операция была проведена.

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Если пластика потребовалась после серьёзных физических повреждений — после аварии, пожара и так далее, то здесь следует учитывать аспект психической травмы. Изначально мама была довольна своей внешностью, а теперь ей придётся привыкать к новому лицу, которое она не хотела. К тому же её может мучить посттравматический синдром. А это всё оказывает сильное влияние на малыша, который чувствует страдания матери и начинает страдать сам.