В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена

В Женеве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографии дипломатов.