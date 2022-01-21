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В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена

Дипломаты обменялись рукопожатиями, при этом оба находятся в приподнятом настроении.

21 января, 10:10
<p>Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена © Telegram-канал <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1732" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марии Захаровой</a></p>

Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена © Telegram-канал Марии Захаровой

В Женеве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографии дипломатов.

Лавров и Блинкен обменялись рукопожатиями на фоне флагов стран, при этом оба находятся в приподнятом настроении.

Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена © Telegram-канал Марии Захаровой

Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена © Telegram-канал Марии Захаровой

Зал для встречи Лаврова и Блинкена украсили сиренью, флорист Сафронова увидела в этом знак пробуждения

Зал для встречи Лаврова и Блинкена украсили сиренью, флорист Сафронова увидела в этом знак пробуждения

Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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