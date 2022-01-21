В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена
Дипломаты обменялись рукопожатиями, при этом оба находятся в приподнятом настроении.
В Женеве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографии дипломатов.
Лавров и Блинкен обменялись рукопожатиями на фоне флагов стран, при этом оба находятся в приподнятом настроении.
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Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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