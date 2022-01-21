Песков назвал абсурдным очередной проект антироссийских санкций США

Проекты абсурдных по содержанию санкций, которые американские конгрессмены предлагают ввести против России, девальвируются по мере того, как растёт их количество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Законодатели американские упражняются кто во что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам — тем больше они девальвируются, эти идеи", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Москва принимать во внимание очередной проект санкций, предложенный на этот раз американским конгрессменом Джимом Бэнксом.