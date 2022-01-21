Песков назвал абсурдным очередной проект антироссийских санкций США
Чем больше таких предложений звучит от конгрессменов, тем больше они девальвируются, подчеркнул представитель Кремля.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Проекты абсурдных по содержанию санкций, которые американские конгрессмены предлагают ввести против России, девальвируются по мере того, как растёт их количество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Законодатели американские упражняются кто во что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам — тем больше они девальвируются, эти идеи", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Москва принимать во внимание очередной проект санкций, предложенный на этот раз американским конгрессменом Джимом Бэнксом.
В связи с этим в Кремле считают нецелесообразным каждую подобную выходку комментировать, добавил Песков.
Как сообщал Лайф ранее, конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Ограничения, согласно документу, должны в том числе коснуться некоторых чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
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