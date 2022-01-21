Песков: Кремль приветствует усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине

Россия приветствует любые усилия по урегулированию ситуации на Украине, в том числе со стороны Турции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине", — сказал представитель Кремля.