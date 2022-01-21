НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Кремль приветствует усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского на территории своей страны.

21 января, 09:58

Дмитрий Песков © ТАСС / Михаил Метцель

Россия приветствует любые усилия по урегулированию ситуации на Украине, в том числе со стороны Турции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине", — сказал представитель Кремля.

Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом

Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом

Ранее Лайф рассказывал, что президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с президентом Украины Зеленским в своей стране. Также лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1