Песков: Кремль приветствует усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине
Ранее турецкий президент Эрдоган заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского на территории своей страны.
Дмитрий Песков © ТАСС / Михаил Метцель
Россия приветствует любые усилия по урегулированию ситуации на Украине, в том числе со стороны Турции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с президентом Украины Зеленским в своей стране. Также лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки.
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