Песков: Кремль знал, что Блинкен не передаст Лаврову ответы по гарантиям безопасности
На предстоящих переговорах дипломаты смогут обсудить итоги состоявшихся диалогов межведомственных делегаций России и США, а также определиться с дальнейшими шагами, рассчитывают в Москве.
Фото © Pixabay
Москва заранее знала, что госсекретарь США Энтони Блинкен не предоставит письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоится в Женеве уже сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знали заранее, что он не собирается передавать [ответы по гарантиям безопасности], собственно, эта встреча для другого предназначена", — сказал представитель Кремля журналистам.
Зал для встречи Лаврова и Блинкена украсили сиренью, флорист Сафронова увидела в этом знак пробуждения
В Кремле рассчитывают, что на предстоящей встрече Лавров и Блинкен смогут обсудить итоги состоявшихся переговоров межведомственных делегаций России и США, а также определиться с дальнейшими шагами по поводу гарантий безопасности, заметил Песков.
Напомним, что предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
Комментариев: 0