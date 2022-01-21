Песков: Кремль знал, что Блинкен не передаст Лаврову ответы по гарантиям безопасности

Москва заранее знала, что госсекретарь США Энтони Блинкен не предоставит письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоится в Женеве уже сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знали заранее, что он не собирается передавать [ответы по гарантиям безопасности], собственно, эта встреча для другого предназначена", — сказал представитель Кремля журналистам.