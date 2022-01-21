Песков предостерёг от попыток заработать политические очки призывами признать ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на столь чувствительной теме. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу. По его словам, сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут спровоцировать дополнительное усиление напряжённости в ситуации с Украиной.