Песков предостерёг от попыток заработать политические очки призывами признать ДНР и ЛНР
Напомним, что проект соответствующего обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на столь чувствительной теме. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу. По его словам, сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут спровоцировать дополнительное усиление напряжённости в ситуации с Украиной.
"Очень важно для тех, кто является автором этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", — отметил представитель Кремля.
Напомним, проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. 19 января Песков сообщил, что в Кремле не видели проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, а позже отказался комментировать предложение до рассмотрения документа в Госдуме.
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