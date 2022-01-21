НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков предостерёг от попыток заработать политические очки призывами признать ДНР и ЛНР

Напомним, что проект соответствующего обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз.

21 января, 09:47

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на столь чувствительной теме. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу. По его словам, сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут спровоцировать дополнительное усиление напряжённости в ситуации с Украиной.

"Очень важно для тех, кто является автором этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", — отметил представитель Кремля.

Депутат Рады Чернев испугался, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров с США

Депутат Рады Чернев испугался, что Россия признает ДНР и ЛНР после переговоров с США

Напомним, проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. 19 января Песков сообщил, что в Кремле не видели проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, а позже отказался комментировать предложение до рассмотрения документа в Госдуме.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1