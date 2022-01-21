Песков: Путин и Мадуро не обсуждали вопрос размещения военных баз России в Венесуэле

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро не затрагивали в ходе телефонного разговора вопрос размещения военных баз РФ в республике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом в случае, если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке. Он заверил, что Белый дом готов к диалогу с Москвой, но в то же время будет готов и реагировать на выбор Россией другого пути.