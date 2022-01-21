Песков: Путин и Мадуро не обсуждали вопрос размещения военных баз России в Венесуэле
Телефонная беседа лидеров двух государств состоялась вечером 20 января, президенты затронули актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия.
Встреча Николаса Мадуро и Владимира Путина в декабре 2018 года. Фото © Kremlin.ru
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро не затрагивали в ходе телефонного разговора вопрос размещения военных баз РФ в республике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом в случае, если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке. Он заверил, что Белый дом готов к диалогу с Москвой, но в то же время будет готов и реагировать на выбор Россией другого пути.
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