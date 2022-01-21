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Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом

При этом представитель Кремля отметил, что такое мероприятие может быстро появиться в расписании при необходимости.

21 января, 09:48

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин © ТАСС / Владимир Смирнов

На данный момент в графике президента России Владимира Путина не запланированы контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По состоянию на настоящий момент пока нет. Пока телефонных переговоров в графике нет. Но они могут быстро появляться при необходимости", — сказал пресс-секретарь президента.

Песков высказался об идее Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Песков высказался об идее Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с президентом Украины Зеленским в Турции. Также лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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