Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом
При этом представитель Кремля отметил, что такое мероприятие может быстро появиться в расписании при необходимости.
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин © ТАСС / Владимир Смирнов
На данный момент в графике президента России Владимира Путина не запланированы контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По состоянию на настоящий момент пока нет. Пока телефонных переговоров в графике нет. Но они могут быстро появляться при необходимости", — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с президентом Украины Зеленским в Турции. Также лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки.
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