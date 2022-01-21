Песков: В графике Путина пока не запланированы переговоры с Эрдоганом

На данный момент в графике президента России Владимира Путина не запланированы контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По состоянию на настоящий момент пока нет. Пока телефонных переговоров в графике нет. Но они могут быстро появляться при необходимости", — сказал пресс-секретарь президента.