Песков — о послании Путина: Если будут пиковые значения по ковиду, имеет смысл подождать

Кремль уже научился принимать специальные меры в связи с распространением коронавируса при организации мероприятий с участием президента России Владимира Путина, однако в вопросе с датой послания будет учитываться гребень очередной волны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы уже научились принимать спецмеры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали на большой пресс-конференции. Но, конечно же, будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой, очередной волны", — сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что, если ежедневно будут фиксироваться пиковые значения, имеет смысл подождать какое-то время с организацией послания, отодвинув его на пару недель.