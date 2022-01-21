Песков — о послании Путина: Если будут пиковые значения по ковиду, имеет смысл подождать
Однако пресс-секретарь главы государства заметил, что власти научились принимать спецмеры при организаций подобных мероприятий.
Владимир Путин в ходе послания в 2021 году © Kremlin.ru
Кремль уже научился принимать специальные меры в связи с распространением коронавируса при организации мероприятий с участием президента России Владимира Путина, однако в вопросе с датой послания будет учитываться гребень очередной волны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы уже научились принимать спецмеры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали на большой пресс-конференции. Но, конечно же, будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой, очередной волны", — сказал Песков.
Представитель Кремля заметил, что, если ежедневно будут фиксироваться пиковые значения, имеет смысл подождать какое-то время с организацией послания, отодвинув его на пару недель.
Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.
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