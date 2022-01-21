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Песков — о послании Путина: Если будут пиковые значения по ковиду, имеет смысл подождать

Однако пресс-секретарь главы государства заметил, что власти научились принимать спецмеры при организаций подобных мероприятий.

21 января, 09:57
<p>Владимир Путин в ходе послания в 2021 году © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65418/photos/65512" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Владимир Путин в ходе послания в 2021 году © Kremlin.ru 

Кремль уже научился принимать специальные меры в связи с распространением коронавируса при организации мероприятий с участием президента России Владимира Путина, однако в вопросе с датой послания будет учитываться гребень очередной волны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы уже научились принимать спецмеры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали на большой пресс-конференции. Но, конечно же, будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой, очередной волны", — сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что, если ежедневно будут фиксироваться пиковые значения, имеет смысл подождать какое-то время с организацией послания, отодвинув его на пару недель.

Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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