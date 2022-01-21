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Эксперт Казанцев объяснил, почему Казахстан — "в передовиках" по социальному расслоению

Как указал собеседник, не стоит забывать, что эта республика, по сути, является клановым государством. Выходит, что именно на неких "избранных людях" завязано вообще всё в стране.

21 января, 10:02

Виды Алма-Аты в Казахстане. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Социальное расслоение является одной из главных проблем для жителей многих постсоветских стран. Причём официальная статистика это скрывает, так как, в частности, у богачей намного больше доходов, нежели они декларируют. Об этом заявил главный научный сотрудник МГИМО, профессор ВШЭ Андрей Казанцев, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал причиной беспорядков в республике "недопустимый разрыв между богатыми и бедными".

"Казахстан, можно сказать, в передовиках по этому показателю (социальное расслоение. — Прим. Лайфа) даже среди постсоветских стран. В волнениях в Казахстане была очень сильная социальная компонента. Она была тем больше, что Казахстан был ещё передовиком с точки зрения проведения неолиберальной политики на постсоветском пространстве. Он первым реализовывал практически все ключевые реформы", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

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В беспорядках на территории Казахстана погибло 225 человек

Но при этом, как указал Казанцев, не стоит забывать, что Казахстан, по сути, является клановым государством. Выходит, что именно на неких "избранных людях" завязано вообще всё в республике. Так, по словам собеседника, у какого-то клана есть все жизненные возможности, а у простого народа, увы, ничего.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Последние миротворцы покинули республику 19 января.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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