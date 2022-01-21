Эксперт Казанцев объяснил, почему Казахстан — "в передовиках" по социальному расслоению

Социальное расслоение является одной из главных проблем для жителей многих постсоветских стран. Причём официальная статистика это скрывает, так как, в частности, у богачей намного больше доходов, нежели они декларируют. Об этом заявил главный научный сотрудник МГИМО, профессор ВШЭ Андрей Казанцев, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал причиной беспорядков в республике "недопустимый разрыв между богатыми и бедными".

"Казахстан, можно сказать, в передовиках по этому показателю (социальное расслоение. — Прим. Лайфа) даже среди постсоветских стран. В волнениях в Казахстане была очень сильная социальная компонента. Она была тем больше, что Казахстан был ещё передовиком с точки зрения проведения неолиберальной политики на постсоветском пространстве. Он первым реализовывал практически все ключевые реформы", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.