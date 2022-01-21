Эксперт Казанцев объяснил, почему Казахстан — "в передовиках" по социальному расслоению
Как указал собеседник, не стоит забывать, что эта республика, по сути, является клановым государством. Выходит, что именно на неких "избранных людях" завязано вообще всё в стране.
Виды Алма-Аты в Казахстане. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Социальное расслоение является одной из главных проблем для жителей многих постсоветских стран. Причём официальная статистика это скрывает, так как, в частности, у богачей намного больше доходов, нежели они декларируют. Об этом заявил главный научный сотрудник МГИМО, профессор ВШЭ Андрей Казанцев, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал причиной беспорядков в республике "недопустимый разрыв между богатыми и бедными".
"Казахстан, можно сказать, в передовиках по этому показателю (социальное расслоение. — Прим. Лайфа) даже среди постсоветских стран. В волнениях в Казахстане была очень сильная социальная компонента. Она была тем больше, что Казахстан был ещё передовиком с точки зрения проведения неолиберальной политики на постсоветском пространстве. Он первым реализовывал практически все ключевые реформы", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.
Но при этом, как указал Казанцев, не стоит забывать, что Казахстан, по сути, является клановым государством. Выходит, что именно на неких "избранных людях" завязано вообще всё в республике. Так, по словам собеседника, у какого-то клана есть все жизненные возможности, а у простого народа, увы, ничего.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Последние миротворцы покинули республику 19 января.
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