Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку из-за невыплаты зарплат

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей Красноуфимского района Свердловской области, которые объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение года. Об этом сообщает на сайте СК РФ.

Отмечается, что речь идёт о жителях сёл Сарсы-1 и Сарсы-2, которые работают на сельхозпредприятии ООО "Лотас". По данным СК, в отношении бывшего директора учреждения расследуется дело по статьям "Присвоение или растрата" и "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг". Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

"Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях", — говорится в релизе.