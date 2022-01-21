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Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку из-за невыплаты зарплат

По данным СК, в отношении бывшего директора предприятия, где работают свердловчане, расследуется дело о присвоении или растрате.

21 января, 10:28
<p>Жители Сарсы-1 и Сарсы-2, объявившие голодовку © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1649266/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Жители Сарсы-1 и Сарсы-2, объявившие голодовку © Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей Красноуфимского района Свердловской области, которые объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение года. Об этом сообщает на сайте СК РФ.

Отмечается, что речь идёт о жителях сёл Сарсы-1 и Сарсы-2, которые работают на сельхозпредприятии ООО "Лотас". По данным СК, в отношении бывшего директора учреждения расследуется дело по статьям "Присвоение или растрата" и "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг". Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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"Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях", — говорится в релизе.

Ранее Лайф рассказывал, что Бастрыкин поручил проверить сообщения о "минировании" школ в разных регионах России. Руководители территориальных следственных органов должны будут изучить все случаи ложных сообщений об актах терроризма в учебных заведениях.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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