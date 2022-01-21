Для петербуржцев запустили конкурс "Красный наряд Дворцового моста"

Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге и Комитет по внешним связям города запустили конкурс "Красный наряд Дворцового моста", приуроченный к празднованию китайского Нового года. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Принять участие может любой желающий. Для этого нужно снять видео в TikTok на тему китайского Нового года на фоне Дворцового моста. С 31 января по 15 февраля конструкция будет подсвечена красным цветом. Длительность ролика должна быть не более одной минуты, также необходимо поставить все хэштеги: #весёлыйпраздниквесны #китай #китайскийновыйгод #китайскийязык #красныйнаряддворцовогомоста #россия_китай_дружба. При этом организаторы разрешили использование фильтров и масок.

Выбирать победителей будут 16 февраля, а результаты опубликуют 23-го числа. Организаторы учтут соответствие видео заданной тематике, количество просмотров, лайков и комментариев. Кроме того, жюри оценит артистичность и оригинальность исполнения, культуру выступления и навыки съёмки. Лауреаты получат грамоты и призы, среди которых смартфон, электросамокат, смарт-часы, фитнес-браслет и умная лампа.