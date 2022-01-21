Ход истории не повернуть вспять: В МИД РФ сочли несерьёзной идею возрождения СССР

Предположения о намерении России восстановить Советский Союз часто высказываются иностранными политиками, например американскими.

Нельзя серьёзно говорить о возрождении СССР, несмотря на периодические заявления Запада о стремлении России "восстановить бывшую советскую империю". Об этом сказано в ответах МИД РФ на сайте ведомства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.