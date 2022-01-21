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Регион
Опубликовано 21 января 2022, 10:34

Ход истории не повернуть вспять: В МИД РФ сочли несерьёзной идею возрождения СССР

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Предположения о намерении России восстановить Советский Союз часто высказываются иностранными политиками, например американскими.

Нельзя серьёзно говорить о возрождении СССР, несмотря на периодические заявления Запада о стремлении России "восстановить бывшую советскую империю". Об этом сказано в ответах МИД РФ на сайте ведомства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Вряд ли можно серьёзно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Предположения о намерении России восстановить Советский Союз часто высказываются теми или иными политиками из США. Например, 9 января глава Госдепа Энтони Блинкен увидел в действиях России желание восстановить СССР. Также об опасениях США из-за того, что Москва может стремиться к воссозданию СССР, заявляла дипломат Виктория Нуланд.

Какие республики готовы вернуться к идее Советского Союза
Какие республики готовы вернуться к идее Советского Союза

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин назвал трагедией распад СССР. Российский лидер отметил, что с развалом Советского Союза 25 миллионов русских людей оказались за пределами родины без возможности вернуться обратно. При этом до этого глава государства назвал возрождение СССР бессмысленным и нецелесообразным занятием.

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Григорий Воронцов
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