Биатлонист Латыпов побежит в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце
Ранее спортсмен сдал два отрицательных теста на коронавирус и начал тренировки с командой.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg
Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом "Матч ТВ" сообщил старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.
"Да, он побежит (в масс-старте. — Прим. Лайфа). Провели функциональное обследование, которое показало хорошие результаты", — заявил Каминский.
Добавим, что из-за коронавируса Эдуард Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира и потерял несколько позиций в общем зачёте соревнований. Однако днём ранее он сдал второй отрицательный ПЦР-тест и вернулся в расположение национальной команды в Антхольц.
Комментариев: 0