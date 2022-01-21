Биатлонист Латыпов побежит в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом " Матч ТВ " сообщил старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.

Латыпов сдал второй отрицательный тест на ковид и сегодня приедет на этап Кубка мира

Добавим, что из-за коронавируса Эдуард Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира и потерял несколько позиций в общем зачёте соревнований. Однако днём ранее он сдал второй отрицательный ПЦР-тест и вернулся в расположение национальной команды в Антхольц.