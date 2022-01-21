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Биатлонист Латыпов побежит в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

Ранее спортсмен сдал два отрицательных теста на коронавирус и начал тренировки с командой.

21 января, 10:36

Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg

Российский биатлонист Эдуард Латыпов примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом "Матч ТВ" сообщил старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.

"Да, он побежит (в масс-старте. — Прим. Лайфа). Провели функциональное обследование, которое показало хорошие результаты", — заявил Каминский.

Латыпов сдал второй отрицательный тест на ковид и сегодня приедет на этап Кубка мира

Латыпов сдал второй отрицательный тест на ковид и сегодня приедет на этап Кубка мира

Добавим, что из-за коронавируса Эдуард Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира и потерял несколько позиций в общем зачёте соревнований. Однако днём ранее он сдал второй отрицательный ПЦР-тест и вернулся в расположение национальной команды в Антхольц.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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