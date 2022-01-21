Лавров: РФ надеется, что Госдеп сконцентрирован на предложениях по гарантиям безопасности

Россия надеется, что Госдепартамент США на фоне заявлений о так называемой российской дезинформации по Украине всё же сконцентрируется на предложениях Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Госдепартамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте был не занят и сконцентрировался всё-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали", — сказал Лавров.