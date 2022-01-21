Лавров: РФ надеется, что Госдеп сконцентрирован на предложениях по гарантиям безопасности
Глава МИД России отметил, что не ждёт прорыва от встречи с госсекретарём Блинкеном, но ожидает ответа на инициативы Москвы.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Telegram-канал Марии Захаровой
Россия надеется, что Госдепартамент США на фоне заявлений о так называемой российской дезинформации по Украине всё же сконцентрируется на предложениях Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Госдепартамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте был не занят и сконцентрировался всё-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали", — сказал Лавров.
Дипломат добавил, что не ждёт прорыва от встречи с Блинкеном, однако ожидает "конкретные" ответы на российские предложения по гарантиям безопасности "в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности". Министр отметил, что ему будет интересно услышать, как "США трактуют эти свои обязательства".
Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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