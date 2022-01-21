Кардиологи выяснили, как просмотр ТВ связан с образованием смертельных тромбов

Просмотр телевизора более четырёх часов в день может повысить риск образования тромбов на 35%. При этом устранить их с помощью физической активности невозможно, говорится в исследовании, которое опубликовано в Европейском журнале профилактики кардиологии (ESС).

"Просмотр телевизора в течение четырёх и более часов в день связан с повышением риска образования тромбов на 35% по сравнению с менее чем 2,5 часа. <...> [Причём] физическая активность не устраняет повышенный риск образования тромбов, связанный с длительным просмотром телевизора", — сказано в пресс-релизе.

Автор исследования, доктор из Бристольского университета Сетор Кунуцор отметил, что при просмотре телевизора следует делать перерывы. Например, вставать каждые полчаса и делать растяжку или заниматься на велотренажёре. Также он порекомендовал не устраивать нездоровые перекусы за просмотром телевизора.

Исследователи изучили связь между просмотром ТВ и венозной тромбоэмболией (ВТЭ), которая "включает в себя лёгочную эмболию (сгусток крови в лёгких) и тромбоз глубоких вен (сгусток крови в глубокой вене, обычно ног, который может попасть в лёгкие и вызвать лёгочную эмболию)". Учёные собрали доступные данные по теме, а потом объединили результаты, используя метаанализ.

В исследовании приняло участие 131 421 человек в возрасте 40 лет и старше без предшествующей ВТЭ. Время, которое они провели за просмотром телевизора, специалисты оценили с помощью анкетирования. В дальнейшем участников разделили на группы — "продолжительных" зрителей (они смотрели телевизор не менее четырёх часов в день) и тех, кто вообще этого не делает или редко включает телевизор и смотрит его менее 2,5 часа в день.

"Средняя продолжительность наблюдения в трёх исследованиях варьировалась от 5,1 до 19,8 года. За этот период у 964 участников развилась ВТЭ. Исследователи проанализировали относительный риск развития ВТЭ у продолжительных и никогда/редко смотрящих телевизор. Они обнаружили, что у продолжительных зрителей вероятность развития ВТЭ в 1,35 раза выше, чем у тех, кто никогда/редко смотрит", — пишут исследователи.

Причём эта связь не зависит от возраста, пола, индекса массы тела и физической активности участников. По словам Кунуцора, физическую активность нужно чередовать не только с просмотром телевизора, но и с работой, когда она связана с продолжительным сидением за компьютером. Таким образом вы будете поддерживать кровообращение, отметил он.