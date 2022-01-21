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ФАС подготовила поправки об изъятии акций стратегических предприятий, купленных незаконно, у иностранцев

Так, ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по которым зарубежный инвестор получает более 50% акций.

21 января, 10:57
<p>Фото © <a href="https://fas.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФАС</a></p>

Фото © ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок к закону о сделках, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием, пишет "Коммерсант".

Так, планируется включить в список мер прямое изъятие акций или доли в доход России без компенсации бывшему владельцу. Также инвестора могут лишить и остальных прав, позволяющих контролировать деятельность предприятия.

Наказание за нарушение закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" предусматривает двусторонний возврат полученного по сделке имущества, её саму признают ничтожной.

Ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по итогам которых зарубежный инвестор получает более 50% голосующих акций.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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