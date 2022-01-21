ФАС подготовила поправки об изъятии акций стратегических предприятий, купленных незаконно, у иностранцев
Так, ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по которым зарубежный инвестор получает более 50% акций.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок к закону о сделках, по которым иностранный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием, пишет "Коммерсант".
Так, планируется включить в список мер прямое изъятие акций или доли в доход России без компенсации бывшему владельцу. Также инвестора могут лишить и остальных прав, позволяющих контролировать деятельность предприятия.
Наказание за нарушение закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" предусматривает двусторонний возврат полученного по сделке имущества, её саму признают ничтожной.
Ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по итогам которых зарубежный инвестор получает более 50% голосующих акций.
Ранее ФАС разрешила Galina Blanca продать завод в России. По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.
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