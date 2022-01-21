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Песков переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи из Чечни

Представитель Кремля также заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь сейчас "уж слишком неправдивое время".

21 января, 10:54
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/56378/photos/51741" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

В Кремле не будут разбираться в истории с попыткой похищения жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, это вопрос правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не будем, это не наша прерогатива. Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает", — сказал Песков.

Представитель Кремля также назвал эту историю "фантастической" и заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь мы живём в "уж слишком неправдивое время". Песков заметил, что никакого особого статуса у силовиков Чечни нет, ведь это не какие-то суверенные подразделения и всем необходимо работать в строгом соответствии с должностными инструкциями.

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А ранее Лайф рассказывал, что суд признал певца Авраама Руссо истцом по делу о похищении экс-владельцем Черкизона Тельманом Исмаиловым. При этом заседание было отложено на 4 февраля, рассказал адвокат музыканта Андрей Алёшкин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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