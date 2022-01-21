Песков переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи из Чечни
Представитель Кремля также заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь сейчас "уж слишком неправдивое время".
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
В Кремле не будут разбираться в истории с попыткой похищения жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, это вопрос правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не будем, это не наша прерогатива. Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает", — сказал Песков.
Представитель Кремля также назвал эту историю "фантастической" и заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь мы живём в "уж слишком неправдивое время". Песков заметил, что никакого особого статуса у силовиков Чечни нет, ведь это не какие-то суверенные подразделения и всем необходимо работать в строгом соответствии с должностными инструкциями.
А ранее Лайф рассказывал, что суд признал певца Авраама Руссо истцом по делу о похищении экс-владельцем Черкизона Тельманом Исмаиловым. При этом заседание было отложено на 4 февраля, рассказал адвокат музыканта Андрей Алёшкин.
Комментариев: 0