Песков переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи из Чечни

В Кремле не будут разбираться в истории с попыткой похищения жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, это вопрос правоохранителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не будем, это не наша прерогатива. Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает", — сказал Песков.

Представитель Кремля также назвал эту историю "фантастической" и заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь мы живём в "уж слишком неправдивое время". Песков заметил, что никакого особого статуса у силовиков Чечни нет, ведь это не какие-то суверенные подразделения и всем необходимо работать в строгом соответствии с должностными инструкциями.