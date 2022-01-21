Uniper ожидает завершения сертификации "Северного потока – 2" летом 2022 года

Один из инвесторов проекта строительства "Северного потока – 2" немецкий концерн Uniper ожидает сертификации газопровода летом 2022 года.

"Мы убеждены, что процесс сертификации будет завершён в соответствии со всеми необходимыми условиями... Ожидаем, что это произойдёт летом 2022 года", — цитирует ТАСС ответ Uniper.