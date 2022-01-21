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Uniper ожидает завершения сертификации "Северного потока – 2" летом 2022 года

Компании также неизвестно о планах Германии не выплачивать компенсацию в том случае, если национальный регулятор признает проект не соответствующим праву Евросоюза.

21 января, 11:44

Газопровод "Северный поток – 2". Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance

Один из инвесторов проекта строительства "Северного потока – 2" немецкий концерн Uniper ожидает сертификации газопровода летом 2022 года.

"Мы убеждены, что процесс сертификации будет завершён в соответствии со всеми необходимыми условиями... Ожидаем, что это произойдёт летом 2022 года", цитирует ТАСС ответ Uniper.

Компании также неизвестно о планах Германии не выплачивать компенсацию в том случае, если национальный регулятор признает "Северный поток – 2" не соответствующим праву Евросоюза. Ранее об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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