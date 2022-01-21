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Английский клуб предложил "Зениту" 12 миллионов евро за Азмуна

В клубе не раз заявляли о том, что форвард доработает свой контракт, который заканчивается летом, до конца.

21 января, 11:42

Фото © ФК "Зенит"

Английский "Бернли" намерен подписать иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна и предложил за потенциальный переход 12 миллионов евро. Об этом пишет Daily Express.

Любопытно, что "Бернли" надеется завершить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. При этом в "Зените" не раз замечали, что Азмун хочет доработать до конца свой контракт, который заканчивается летом.

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Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Азмун хочет покинуть стан сине-бело-голубых летом в качестве свободного агента.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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