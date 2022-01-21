Адель в слезах сообщила об отмене концертов из-за заражения ковидом половины команды

Известная певица Адель в слезах рассказала фанатам, что ей пришлось отменить шоу в Лас-Вегасе, так как половина команды заразилась коронавирусом. Видео с объяснениями она опубликовала в "Инстаграме".

Артистка отметила, что первый из концертов должен был состояться уже через день после выхода поста. По её словам, она больше суток пыталась избежать отмены выступления, однако из-за опозданий в доставке аппаратуры и заражения команды шансов подготовить шоу не осталось.

"Послушайте, простите, но шоу не готово. Невозможно было всё сделать, я не могу показать вам то, что у меня сейчас есть. Я опустошена", — сказала Адель, извинившись перед фанатами.

"Уик-энды с Адель" должны были стартовать 21 января и проходить до 16 апреля. На концертах певица планировала представить свой альбом "30". Новые даты будут объявлены позднее.