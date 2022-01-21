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Адель в слезах сообщила об отмене концертов из-за заражения ковидом половины команды

Певица попросила прощения у фанатов, отметив, что больше суток пыталась сделать так, чтобы шоу всё же состоялось.

21 января, 11:39

Адель © Instagram / adele

Известная певица Адель в слезах рассказала фанатам, что ей пришлось отменить шоу в Лас-Вегасе, так как половина команды заразилась коронавирусом. Видео с объяснениями она опубликовала в "Инстаграме".

Артистка отметила, что первый из концертов должен был состояться уже через день после выхода поста. По её словам, она больше суток пыталась избежать отмены выступления, однако из-за опозданий в доставке аппаратуры и заражения команды шансов подготовить шоу не осталось.

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"Послушайте, простите, но шоу не готово. Невозможно было всё сделать, я не могу показать вам то, что у меня сейчас есть. Я опустошена", — сказала Адель, извинившись перед фанатами.

"Уик-энды с Адель" должны были стартовать 21 января и проходить до 16 апреля. На концертах певица планировала представить свой альбом "30". Новые даты будут объявлены позднее.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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