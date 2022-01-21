Сосо Павлиашвили рассказал, как рождение дочери избавило его от эпилепсии

Приступы эпилепсии неожиданно перестали донимать певца Сосо Павлиашвили после рождения дочери Елизаветы. Об этом артист рассказал в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

Из-за эпилепсии, которую Павлиашвили диагностировали в конце 1990-х годов, певец был готов расстаться с женой. По словам артиста, болезнь прогрессировала и он не хотел, чтобы супруга видела его немощным. Павлиашвили также боялся, что из-за болезни не сможет обеспечить семью. И тем не менее Ирина не покинула его. В эфире она рассказала, что чувствовала такую уверенность, будто её "любви хватит, чтобы справиться с этой болезнью". А через год после разговора о расставании певец заявил, что им следует завести ребёнка.

"И я взяла на себя, наверное, какое-то упорство, уверенность. И потом как-то это автоматически произошло, и он сказал: "Всё, у нас должен появиться ребёнок". Хотя мы были уже на грани полного расставания", — рассказала Ирина Павлиашвили.

Затем у них родилась дочка Елизавета. С пополнением в семействе наладились отношения. Вместе с тем у музыканта прошли и приступы, которые больше не возвращались. Причём это при условии, что эпилепсия не лечится, она только прогрессирует, отметила Ирина.

"То, что она прошла, — это чудо. Конечно, можно сейчас говорить, что ошиблись с диагнозом, или, может быть, если это посттравматическая эпилепсия, то шрам в коре мозга зажил", — добавила жена Павлиашвили.

При этом сам певец рассказал, что приступы были частыми и страшными. Болезнь у него прогрессировала, "и никаких предпосылок для выздоровления не было вообще. За ночь иногда по три приступа случалось. Мне становилось всё хуже и хуже", отметил Павлиашвили.