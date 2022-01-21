Путин рассказал президенту Финляндии о подходах РФ к гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал коллеге из Финляндии Саули Ниинистё о российских подходах к гарантиям безопасности.

"Владимир Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнёрами по переговорам письменную, конкретную и развёрнутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Кремля.