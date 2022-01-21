Путин рассказал президенту Финляндии о подходах РФ к гарантиям безопасности
Президент РФ добавил, что в Москве ожидают обещанную западными партнёрами письменную, конкретную и развёрнутую реакцию.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал коллеге из Финляндии Саули Ниинистё о российских подходах к гарантиям безопасности.
"Владимир Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнёрами по переговорам письменную, конкретную и развёрнутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Сегодня, 21 января, тему гарантий безопасности в Женеве обсуждают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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