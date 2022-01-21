"Прорабатываем разные сценарии": В РФС рассказали, что стыковые матчи ЧМ-2022 по-прежнему планируют проводить в "Лужниках"
Ранее появилась информация о том, что встречи национальной команды может принять столичный стадион "Динамо".
Фото © РФС / Михаил Шапаев
РФС по-прежнему планирует провести стыковые матчи отбора ЧМ-2022, которые состоятся в марте этого года, на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом Sport24 заявили в службе коммуникаций организации.
"РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе "Лужники", — говорится в сообщении.
В РФС также заметили, что находятся в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, которые определяют порядок проведения матчей.
Добавим, что стыковой матч ЧМ-2022 Россия – Польша состоится 24 марта. В случае победы наша сборная встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Встреча также пройдёт в родных для нашей команды стенах.
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