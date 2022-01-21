РФС по-прежнему планирует провести стыковые матчи отбора ЧМ-2022, которые состоятся в марте этого года, на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом Sport24 заявили в службе коммуникаций организации.

"РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе "Лужники", — говорится в сообщении.

В РФС также заметили, что находятся в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, которые определяют порядок проведения матчей.