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Мужчин из села под Волгоградом, где пропала школьница, проверяют на полиграфе

Известий о подростке нет уже вторую неделю. Айлита оставила дневник с подозрительными записями.

21 января, 11:33
<p>© <a href="https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1648999/?type=photo&more_link=0&first=1649004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Волгоградской области</a></p>

© СУ СКР по Волгоградской области

В селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области продолжаются поиски 15-летней Айлиты Ли, пропавшей 13 января. Следователи допрашивают местных жителей с помощью полиграфа, причём в основном мужчин, сообщили сельчане изданию "Блокнот Волгоград".

Как уточнил местный житель Александр, некоторых допрашивают повторно и держат до глубокой ночи, проверяя различные криминальные версии. Для маленького села исчезновение девочки стало экстраординарным событием, поделился мужчина.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, исполняющий обязанности руководителя ведомства Дмитрий Костин приехал в Чухонастовку с рабочим визитом. Он заслушал доклад работающих на месте сотрудников, а также потребовал продолжить в ежедневном режиме сообщать о предпринятых действиях.

Родные пропавшей под Волгоградом школьницы считают, что её похитили

Родные пропавшей под Волгоградом школьницы считают, что её похитили

После проведённого совещания Костин совместно с руководителем отдела криминалистики прошёл по маршруту девочки в день её исчезновения, посетил её родных, а также лично обследовал территорию населённого пункта. Кроме того, и.о. главы управления поблагодарил членов поискового отряда "Лиза алерт" за активное участие в расследовании уголовного дела. В СК добавили, что, несмотря на тяжёлые погодные условия и большое количество снега, поиск несовершеннолетней продолжается.

Лайф напоминает, что 13 января 15-летняя Айлита Ли ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Домой она также не вернулась. Известно, что девочка оставила дневник, в котором планировала самоубийство. К поиску подростка привлекли водолазов и квадрокоптеры, однако пока никаких результатов это не принесло.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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