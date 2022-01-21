Мужчин из села под Волгоградом, где пропала школьница, проверяют на полиграфе

В селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области продолжаются поиски 15-летней Айлиты Ли, пропавшей 13 января. Следователи допрашивают местных жителей с помощью полиграфа, причём в основном мужчин, сообщили сельчане изданию "Блокнот Волгоград".

Как уточнил местный житель Александр, некоторых допрашивают повторно и держат до глубокой ночи, проверяя различные криминальные версии. Для маленького села исчезновение девочки стало экстраординарным событием, поделился мужчина.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, исполняющий обязанности руководителя ведомства Дмитрий Костин приехал в Чухонастовку с рабочим визитом. Он заслушал доклад работающих на месте сотрудников, а также потребовал продолжить в ежедневном режиме сообщать о предпринятых действиях.