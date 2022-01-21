Мужчин из села под Волгоградом, где пропала школьница, проверяют на полиграфе
Известий о подростке нет уже вторую неделю. Айлита оставила дневник с подозрительными записями.
В селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области продолжаются поиски 15-летней Айлиты Ли, пропавшей 13 января. Следователи допрашивают местных жителей с помощью полиграфа, причём в основном мужчин, сообщили сельчане изданию "Блокнот Волгоград".
Как уточнил местный житель Александр, некоторых допрашивают повторно и держат до глубокой ночи, проверяя различные криминальные версии. Для маленького села исчезновение девочки стало экстраординарным событием, поделился мужчина.
Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, исполняющий обязанности руководителя ведомства Дмитрий Костин приехал в Чухонастовку с рабочим визитом. Он заслушал доклад работающих на месте сотрудников, а также потребовал продолжить в ежедневном режиме сообщать о предпринятых действиях.
После проведённого совещания Костин совместно с руководителем отдела криминалистики прошёл по маршруту девочки в день её исчезновения, посетил её родных, а также лично обследовал территорию населённого пункта. Кроме того, и.о. главы управления поблагодарил членов поискового отряда "Лиза алерт" за активное участие в расследовании уголовного дела. В СК добавили, что, несмотря на тяжёлые погодные условия и большое количество снега, поиск несовершеннолетней продолжается.
Лайф напоминает, что 13 января 15-летняя Айлита Ли ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Домой она также не вернулась. Известно, что девочка оставила дневник, в котором планировала самоубийство. К поиску подростка привлекли водолазов и квадрокоптеры, однако пока никаких результатов это не принесло.
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