ТАСС: В Красноярске задержали школьников, рассылавших письма о "минировании"
Эвакуация учебных заведений в городе продолжалась несколько рабочих дней подряд, после чего полиция и Росгвардия взяли их под круглосуточный контроль.
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Правоохранители задержали в Красноярске рассылавших письма в школы и детские сады об угрозе минирования. Ими оказались несколько школьников. Подростки заявили полицейским, что делали всё ради шутки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
"Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании", — сказал неназванный собеседник агентства.
Напомним, эвакуация школ в Красноярске из-за сообщений о минировании продолжалась несколько дней подряд, после чего полиция совместно с Росгвардией взяла учебные заведения под круглосуточный контроль. Причём в ведомстве заявляли, что отправители сообщений находятся за пределами России.
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