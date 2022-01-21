ТАСС: В Красноярске задержали школьников, рассылавших письма о "минировании"

Правоохранители задержали в Красноярске рассылавших письма в школы и детские сады об угрозе минирования. Ими оказались несколько школьников. Подростки заявили полицейским, что делали всё ради шутки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

"Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании", — сказал неназванный собеседник агентства.