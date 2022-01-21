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ТАСС: В Красноярске задержали школьников, рассылавших письма о "минировании"

Эвакуация учебных заведений в городе продолжалась несколько рабочих дней подряд, после чего полиция и Росгвардия взяли их под круглосуточный контроль.

21 января, 11:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правоохранители задержали в Красноярске рассылавших письма в школы и детские сады об угрозе минирования. Ими оказались несколько школьников. Подростки заявили полицейским, что делали всё ради шутки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

"Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании", — сказал неназванный собеседник агентства.

В Красноярске эвакуируют все детсады из-за сообщений о минировании

В Красноярске эвакуируют все детсады из-за сообщений о минировании

Напомним, эвакуация школ в Красноярске из-за сообщений о минировании продолжалась несколько дней подряд, после чего полиция совместно с Росгвардией взяла учебные заведения под круглосуточный контроль. Причём в ведомстве заявляли, что отправители сообщений находятся за пределами России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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