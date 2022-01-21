Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на восток на встрече с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном повторил требование прекратить бесконечное расширение Североатлантического альянса.

"Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчёт права выбирать союзы", — сказал Лавров.