Лавров повторил требование о нерасширении НАТО на восток на встрече с Блинкеном
Глава МИД РФ также поинтересовался, как США собираются выполнять свои обязательства "не укреплять ничью безопасность за счёт ущемления безопасности других".
Энтони Блинкен и Сергей Лавров © ТАСС / EPA
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном повторил требование прекратить бесконечное расширение Североатлантического альянса.
"Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчёт права выбирать союзы", — сказал Лавров.
Дипломат добавил, что поинтересовался у американского коллеги, как США планируют выполнять "обязательство не укреплять ничью безопасность за счёт ущемления безопасности других", которое в рамках ОБСЕ было одобрено на высшем уровне. По словам министра, Блинкен обещал объяснить, как Вашингтон относится к реализации этой обязанности.
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась сегодня, 21 января, в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Перед ними дипломаты обменялись рукопожатиями и, судя по фото, находились в приподнятом настроении.
Лайф уже сообщал, что предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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