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Лавров пожаловался, что бумаги Госдепа о "российской дезинформации" "читать невозможно"

По словам главы МИД, документ достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакой критики и является чистой ложью.

21 января, 12:28
<p>Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62051/photos/62043" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru </a></p>

Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бумаги Госдепартамента США с примерами так называемой российской дезинформации по Украине не поддаются критическому анализу и в большинстве случаев представляют собой "чистую ложь". Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая сегодня состоялась в Женеве.

"Эти бумаги, которые Госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, их читать невозможно", отметил российский министр.

Лавров рассказал, что в МИД РФ есть специальные подразделения, которые просто по долгу службы "обязаны всё это изучить" и реакция от официального представителя ведомства Марии Захаровой уже последовала. Как сообщал Лайф, она заявила, что бумаги Госдепа содержат "пассажи просто нечеловеческой лжи".

"Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь", согласился с Захаровой Лавров.

Захарова сравнила с "нечеловеческой ложью" материал Госдепа о российской дезинформации

Захарова сравнила с "нечеловеческой ложью" материал Госдепа о российской дезинформации

Напомним, что 20 января американский Госдепартамент опубликовал на своём сайте 33-страничный доклад с примерами приписываемой России "дезинформации", якобы реализуемой через российский телеканал RT и агентство Sputnik. По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создаёт и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".

Помимо Захаровой документ Госдепа раскритиковал посол России в США Анатолий Антонов. Он удивился "масштабу словесных интервенций" США перед встречей глав МИД РФ и Госдепа США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Посол предположил, что Вашингтон готовит почву для сведения дискуссии к пресловутой "российской агрессии" против Украины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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