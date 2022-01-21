Лавров пожаловался, что бумаги Госдепа о "российской дезинформации" "читать невозможно"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бумаги Госдепартамента США с примерами так называемой российской дезинформации по Украине не поддаются критическому анализу и в большинстве случаев представляют собой "чистую ложь". Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая сегодня состоялась в Женеве.

"Эти бумаги, которые Госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, их читать невозможно", — отметил российский министр.

Лавров рассказал, что в МИД РФ есть специальные подразделения, которые просто по долгу службы "обязаны всё это изучить" и реакция от официального представителя ведомства Марии Захаровой уже последовала. Как сообщал Лайф, она заявила, что бумаги Госдепа содержат "пассажи просто нечеловеческой лжи".

"Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь", — согласился с Захаровой Лавров.

Напомним, что 20 января американский Госдепартамент опубликовал на своём сайте 33-страничный доклад с примерами приписываемой России "дезинформации", якобы реализуемой через российский телеканал RT и агентство Sputnik. По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создаёт и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".