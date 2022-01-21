Лавров пожаловался, что бумаги Госдепа о "российской дезинформации" "читать невозможно"
По словам главы МИД, документ достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакой критики и является чистой ложью.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бумаги Госдепартамента США с примерами так называемой российской дезинформации по Украине не поддаются критическому анализу и в большинстве случаев представляют собой "чистую ложь". Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая сегодня состоялась в Женеве.
"Эти бумаги, которые Госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, их читать невозможно", — отметил российский министр.
Лавров рассказал, что в МИД РФ есть специальные подразделения, которые просто по долгу службы "обязаны всё это изучить" и реакция от официального представителя ведомства Марии Захаровой уже последовала. Как сообщал Лайф, она заявила, что бумаги Госдепа содержат "пассажи просто нечеловеческой лжи".
"Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь", — согласился с Захаровой Лавров.
Напомним, что 20 января американский Госдепартамент опубликовал на своём сайте 33-страничный доклад с примерами приписываемой России "дезинформации", якобы реализуемой через российский телеканал RT и агентство Sputnik. По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создаёт и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".
Помимо Захаровой документ Госдепа раскритиковал посол России в США Анатолий Антонов. Он удивился "масштабу словесных интервенций" США перед встречей глав МИД РФ и Госдепа США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве. Посол предположил, что Вашингтон готовит почву для сведения дискуссии к пресловутой "российской агрессии" против Украины.
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