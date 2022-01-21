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Песков: Путин никогда не болел коронавирусом

По словам представителя Кремля, сейчас российский лидер чувствует себя хорошо.

21 января, 12:23
<p>Президент РФ Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67618/photos/67393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не болел коронавирусом ни разу за всё время пандемии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил заявления о том, что глава государства сейчас чувствует себя хорошо и ни разу не болел инфекцией, передаёт ТАСС.

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Напомним, российский лидер в сентябре 2021 года был вынужден уйти на самоизоляцию после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Спустя две недели он завершил карантин. 21 ноября президент прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт", а спустя несколько дней рассказал, как испытывал назальную вакцину от ковида.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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