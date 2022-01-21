Песков: Путин никогда не болел коронавирусом

Президент России Владимир Путин не болел коронавирусом ни разу за всё время пандемии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил заявления о том, что глава государства сейчас чувствует себя хорошо и ни разу не болел инфекцией, передаёт ТАСС.