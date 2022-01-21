Песков: Путин никогда не болел коронавирусом
По словам представителя Кремля, сейчас российский лидер чувствует себя хорошо.
Президент РФ Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не болел коронавирусом ни разу за всё время пандемии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подтвердил заявления о том, что глава государства сейчас чувствует себя хорошо и ни разу не болел инфекцией, передаёт ТАСС.
Напомним, российский лидер в сентябре 2021 года был вынужден уйти на самоизоляцию после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Спустя две недели он завершил карантин. 21 ноября президент прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт", а спустя несколько дней рассказал, как испытывал назальную вакцину от ковида.
Комментариев: 0