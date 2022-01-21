В Саратовской области органы опеки изъяли детей у семьи треш-стримеров

У пары треш-стримеров из Саратовской области за съёмку аморальных видео изъяли дочь и сына 13 и 17 лет, об этом сообщает портал "Балаковский репортёр" со ссылкой на пресс-службу администрации города. В своих трансляциях ради донатов блогеры мочились в подъезде и имитировали секс.

Выяснилось, что 40-летняя мать двоих детей со своим 36-летним сожителем вела по ночам прямые трансляции, получая за выполнение неадекватных заданий некую сумму от подписчиков. Соседи решили, что такое поведение может плохо сказаться на детской психике, но 17-летний сын блогерши сам вызвал полицию под предлогом драки с отчимом.

В беседе с участковым мать заявила, что подростка слушать не надо, и обвинила сына в том, что он сам мешает им, шумит и играет в компьютерные игры. А когда правоохранители ушли, "родители" запустили очередную извращённую трансляцию прямо на глазах у дочери, которую увиденное сильно шокировало.

О ситуации в семье узнал глава Балаковского района Сергей Грачёв и поручил специалистам отдела опеки незамедлительно заняться этим вопросом вместе с полицией. Детей у стримеров забрали и отправили в местный центр социальной помощи "Семья".

Факт ненадлежащего поведения матери также подтвердил начальник отдела по делам несовершеннолетних, сейчас на женщину составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетних, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.