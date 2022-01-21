Генпрокуратура в феврале – марте устроит всероссийскую проверку в местах лишения свободы
Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим нарушениям права подозреваемых, обвиняемых и осуждённых к лишению свободы, на личную безопасность.
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Масштабная проверка в местах лишения свободы будет проведена в феврале – марте. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.
"В целях повышения эффективности организации и осуществления надзора за исполнением законов в деятельности уголовно-исполнительной системы, устранения нарушений закона на февраль – март 2022 года запланирована проверка с участием всех прокуроров субъектов РФ", — ответил он на запрос партии "Единая Россия" в опубликованном депутатом Андреем Альшевских документе.
В ходе проверки, уточнил Винниченко, правоохранители обратят особое внимание на причины и условия, способствовавшие нарушению права подозреваемых, обвиняемых и осуждённых к лишению свободы, на личную безопасность. Среди них ведомство перечислило несоблюдение режимных требований, ненадлежащий надзор и контроль за заключёнными, отсутствие должной воспитательной и психологической работы, профилактики правонарушений и преступлений, невыполнение задач оперативно-разыскной деятельности, а также недостаточный ведомственный контроль со стороны ФСИН России и её территориальных органов за деятельностью пенитенциарных учреждений.
А ранее Лайф рассказывал о публикации видео с издевательствами над заключёнными в омской колонии. Правозащитники назвали происходящее на кадрах "тоталитарной системой подавления воли".
Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выкладывал видео с издевательствами над заключёнными, которые содержались в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.
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