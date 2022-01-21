Генпрокуратура в феврале – марте устроит всероссийскую проверку в местах лишения свободы

Масштабная проверка в местах лишения свободы будет проведена в феврале – марте. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.

"В целях повышения эффективности организации и осуществления надзора за исполнением законов в деятельности уголовно-исполнительной системы, устранения нарушений закона на февраль – март 2022 года запланирована проверка с участием всех прокуроров субъектов РФ", — ответил он на запрос партии "Единая Россия" в опубликованном депутатом Андреем Альшевских документе.

В ходе проверки, уточнил Винниченко, правоохранители обратят особое внимание на причины и условия, способствовавшие нарушению права подозреваемых, обвиняемых и осуждённых к лишению свободы, на личную безопасность. Среди них ведомство перечислило несоблюдение режимных требований, ненадлежащий надзор и контроль за заключёнными, отсутствие должной воспитательной и психологической работы, профилактики правонарушений и преступлений, невыполнение задач оперативно-разыскной деятельности, а также недостаточный ведомственный контроль со стороны ФСИН России и её территориальных органов за деятельностью пенитенциарных учреждений.