Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине не будут переносить на лето, несмотря на появившуюся ранее в СМИ информацию об этом. Подробности проведения соревнований публикует " Спорт-Экспресс ".

Так, на один матч каждая команда должна выпустить 15 полевых хоккеистов и двух вратарей. Однако с учётом эпидемиологической ситуации допускается вариант появления 13 полевых минимум. Если же сборная не сможет набрать столько игроков, то только в том случае ей будет засчитано техническое поражение. В аналогичной ситуации в плей-офф игры отменяться не будут: вместо команды, которая не сможет набрать минимальную заявку будет играть лучшая из предыдущей стадии.