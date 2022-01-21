Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине не будут переносить на лето
При этом на матч каждая команда должна будет выставить минимум 13 полевых игроков.
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Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине не будут переносить на лето, несмотря на появившуюся ранее в СМИ информацию об этом. Подробности проведения соревнований публикует "Спорт-Экспресс".
Так, на один матч каждая команда должна выпустить 15 полевых хоккеистов и двух вратарей. Однако с учётом эпидемиологической ситуации допускается вариант появления 13 полевых минимум. Если же сборная не сможет набрать столько игроков, то только в том случае ей будет засчитано техническое поражение. В аналогичной ситуации в плей-офф игры отменяться не будут: вместо команды, которая не сможет набрать минимальную заявку будет играть лучшая из предыдущей стадии.
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Добавим, что хоккейный турнир Олимпиады в Пекине стартует 9 февраля. Первыми сыграют сборные России и Швейцарии.
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