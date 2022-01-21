Лавров: Россия никогда не угрожала украинскому народу
Для сравнения глава МИД РФ также привёл слова президента Незалежной Владимира Зеленского, который призвал тех граждан Украины, которые чувствуют себя русскими, "убираться в Россию".
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия никогда не угрожала украинскому народу, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Я хочу ещё раз напомнить, что Россия никогда, нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", — подчеркнул Лавров.
Для сравнения он также привёл слова президента Незалежной Владимира Зеленского, который призвал тех граждан Украины, которые чувствуют себя русскими, "убираться в Россию".
"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдёт, вы спрашиваете: "А почему сейчас? А когда не нападать-то нам?" — также парировал он в ответ на вопрос корреспондента CNN.
Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Видео © LIFE
Напомним, 21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры дипломатов продолжались полтора часа.
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