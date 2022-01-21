Лавров: Россия никогда не угрожала украинскому народу

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдёт, вы спрашиваете: "А почему сейчас? А когда не нападать-то нам?" — также парировал он в ответ на вопрос корреспондента CNN.