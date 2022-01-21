В годовщину смерти Ленина предложили вынести из мавзолея

Авторы проекта "Невыносимое-выносимо" в годовщину смерти Владимира Ленина выпустили короткометражный фильм под названием "Вынос ели с Красной площади", намекая на необходимость захоронения российского революционера.

"Пора нам всем признать, что от ели уже ничего не осталось", — говорит плачущая Снегурочка, которую сыграла актриса Ксения Раппопорт.

Далее ведущая Татьяна Арно рассказывает, что решение о выносе дерева, которое пролежало на Красной площади 98 лет, приняли на референдуме. В видео также появляется политолог Екатерина Шульман. Она подчёркивает, что "в досоветской, дореволюционной России ель старались вынести до Крещения".

Гроб с иссушенным деревом из мавзолея выносит почётный караул под звуки военного оркестра. Диктор сообщает, что останки захоронят в Петербурге, где уже покоятся другие родственники дерева. Это намёк на то, что на Волковском кладбище Северной столицы похоронены мать и сёстры Ленина.

"С хвойным прошлым покончено", — резюмирует Шульман.

Короткометражный фильм стал продолжением серии роликов "#Невыносимоевыносимо", которые выходят с декабря 2020 года. Первый ролик был посвящён расстрельным приказам Ленина. Второй намекает на то, что люди проводят увеселительные мероприятия на Красной площади, которая, по сути, является кладбищем.