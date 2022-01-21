В годовщину смерти Ленина предложили вынести из мавзолея
В Сети появился ролик о выносе ели с Красной площади. Им авторы намекнули на необходимость перезахоронения российского революционера.
Скриншот видео © YouTube / Расстанный проезд, 3
Авторы проекта "Невыносимое-выносимо" в годовщину смерти Владимира Ленина выпустили короткометражный фильм под названием "Вынос ели с Красной площади", намекая на необходимость захоронения российского революционера.
"Пора нам всем признать, что от ели уже ничего не осталось", — говорит плачущая Снегурочка, которую сыграла актриса Ксения Раппопорт.
Далее ведущая Татьяна Арно рассказывает, что решение о выносе дерева, которое пролежало на Красной площади 98 лет, приняли на референдуме. В видео также появляется политолог Екатерина Шульман. Она подчёркивает, что "в досоветской, дореволюционной России ель старались вынести до Крещения".
Гроб с иссушенным деревом из мавзолея выносит почётный караул под звуки военного оркестра. Диктор сообщает, что останки захоронят в Петербурге, где уже покоятся другие родственники дерева. Это намёк на то, что на Волковском кладбище Северной столицы похоронены мать и сёстры Ленина.
"С хвойным прошлым покончено", — резюмирует Шульман.
Короткометражный фильм стал продолжением серии роликов "#Невыносимоевыносимо", которые выходят с декабря 2020 года. Первый ролик был посвящён расстрельным приказам Ленина. Второй намекает на то, что люди проводят увеселительные мероприятия на Красной площади, которая, по сути, является кладбищем.
Ранее Лайф рассказывал, почему вопрос с выносом тела Ленина всё время откладывают. Эксперты считают, что перезахоронение вождя мирового пролетариата несвоевременно, политологи подчёркивают, что нет смысла обострять дискуссию в обществе на эту тему.
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