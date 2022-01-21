Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву для обсуждения вопросов безопасности

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пригласил руководителя оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса посетить Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время", — говорится в релизе.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что возобновление контактов между Россией и Великобританией поможет снять напряжённость в Европе.