Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву для обсуждения вопросов безопасности
Возобновление контактов между Россией и Великобританией поможет снизить напряжённость в Европе, отметили в Минобороны РФ.
Сергей Шойгу и Бен Уоллес © ТАСС / Михаил Терещенко, Wikipedia
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пригласил руководителя оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса посетить Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время", — говорится в релизе.
В российском оборонном ведомстве также добавили, что возобновление контактов между Россией и Великобританией поможет снять напряжённость в Европе.
Ранее Лайф рассказывал, что Уоллес пригласил Шойгу на переговоры по безопасности в Лондон. Он выразил готовность вести с российским министром конструктивный диалог в духе доброй воли.
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