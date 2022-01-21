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"Я приехал побеждать": Языджи поприветствовал болельщиков ЦСКА впервые после перехода

Презентация игрока закончилась для красно-синих грандиозным скандалом из-за неудачной шутки.

21 января, 11:58
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CY_VSRKFitH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / pfc_cska</a></p>

Фото © instagram / pfc_cska

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи впервые после перехода в московский клуб обратился к болельщикам красно-синих.

"Привет, болельщики ЦСКА. Я дома. Я приехал побеждать", — заявил Языджи.

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Напомним, Юсуф Языджи стал игроком ЦСКА 19 января. Футболист сборной Турции будет выступать за армейцев ближайшие полгода на правах аренды. Правда, презентация игрока завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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