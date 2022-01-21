"Я приехал побеждать": Языджи поприветствовал болельщиков ЦСКА впервые после перехода
Презентация игрока закончилась для красно-синих грандиозным скандалом из-за неудачной шутки.
Фото © instagram / pfc_cska
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи впервые после перехода в московский клуб обратился к болельщикам красно-синих.
"Привет, болельщики ЦСКА. Я дома. Я приехал побеждать", — заявил Языджи.
Напомним, Юсуф Языджи стал игроком ЦСКА 19 января. Футболист сборной Турции будет выступать за армейцев ближайшие полгода на правах аренды. Правда, презентация игрока завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.
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