Напомним, Юсуф Языджи стал игроком ЦСКА 19 января. Футболист сборной Турции будет выступать за армейцев ближайшие полгода на правах аренды. Правда, презентация игрока завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.