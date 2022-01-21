Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не признаёт никаких транзитов власти, кроме выборов. Об этом он сказал журналистам, отвечая на их вопросы.

"В тысячу первый раз говорю: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного — выборы, и народ определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в белорусском государстве. Я вам клянусь как своим людям. Будет только так", — цитирует БелТА лидера соседней республики.

Лукашенко также отметил, что не собирается удерживать власть силой, если по результатам выборов будет понятно, что народ хочет другого президента Белоруссии.