"Будет только так": Лукашенко обозначил условие передачи власти в Белоруссии
Лидер республики также отметил, что не собирается удерживать своё место силой, если по результатам выборов будет понятно, что народ хочет другого президента.
Александр Лукашенко © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не признаёт никаких транзитов власти, кроме выборов. Об этом он сказал журналистам, отвечая на их вопросы.
"В тысячу первый раз говорю: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного — выборы, и народ определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в белорусском государстве. Я вам клянусь как своим людям. Будет только так", — цитирует БелТА лидера соседней республики.
Лукашенко также отметил, что не собирается удерживать власть силой, если по результатам выборов будет понятно, что народ хочет другого президента Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции страны необходимо будет переизбрать все органы власти, напомнил президент республики.
Напомним, в августе 2020 года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Ранее Лукашенко называл условие для проведения досрочных выборов главы республики.
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