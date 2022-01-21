В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации

С 21 января в Санкт-Петербурге вводится запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшения их состояния, угрозу жизни и здоровью", — говорится в документе.

При этом продолжится оказание медпомощи в негосударственных клиниках, стоматологиях, женских консультациях.