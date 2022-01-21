В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации
При этом продолжится приём в негосударственных клиниках, стоматологиях, женских консультациях.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
С 21 января в Санкт-Петербурге вводится запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
"Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшения их состояния, угрозу жизни и здоровью", — говорится в документе.
При этом продолжится оказание медпомощи в негосударственных клиниках, стоматологиях, женских консультациях.
Напомним, нынешний подъём заболеваемости связан с новым вариантом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. На сегодня "омикрон" зафиксирован уже в 57 регионах страны. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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