Рябков пообещал серьёзные политические решения РФ в случае разочаровывающего ответа США
Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что российский лидер предупреждал, в том числе публично, о такой реакции Москвы.
Сергей Рябков © ТАСС / EPA
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать серьёзные политические решения в том случае, если ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности будет разочаровывающем. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать очень серьёзные политические решения, о чём наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", — сказал Рябков.
Напомним, предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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