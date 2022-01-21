Рябков пообещал серьёзные политические решения РФ в случае разочаровывающего ответа США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать серьёзные политические решения в том случае, если ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности будет разочаровывающем. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала "Россия 24" .

"Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать очень серьёзные политические решения, о чём наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", — сказал Рябков.