Лавров — о полуторачасовой встрече с Блинкеном: Пунктуальность не может быть плохим знаком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны. Такое пояснение он дал журналистам на брифинге по итогам встречи.

"В принципе, пунктуальность не может быть плохим знаком. Как вы и сказали, переговоры планировались на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать, и нам не было нужды воспроизводить всё, что прозвучало на российско-американских переговорах здесь же, в Женеве, 10 января и на переговорах в Совете Россия – НАТО 12 января", — сказал Лавров.