Лавров — о полуторачасовой встрече с Блинкеном: Пунктуальность не может быть плохим знаком
По словам российского министра, больше времени сторонам не потребовалось, потому что они не стали воспроизводить тезисы и договорённости, звучавшие на предыдущих раундах переговоров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны. Такое пояснение он дал журналистам на брифинге по итогам встречи.
"В принципе, пунктуальность не может быть плохим знаком. Как вы и сказали, переговоры планировались на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать, и нам не было нужды воспроизводить всё, что прозвучало на российско-американских переговорах здесь же, в Женеве, 10 января и на переговорах в Совете Россия – НАТО 12 января", — сказал Лавров.
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Лайф уже сообщал, что Блинкен не предоставил главе МИД Лаврову письменных ответов по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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