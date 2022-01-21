Лукашенко предложил ИКАО при изучении ситуации с Ryanair "спустить всё на тормозах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при рассмотрении инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске лучше "спустить всё на тормозах". Такое мнение политик высказал в ходе посещения военных объектов в Лунинецком районе.

"Лучшее для них — это спустить всё на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри, там их ничего хорошего не ждёт", — цитирует белорусского лидера БелТА.

По словам Александра Лукашенко, важен сам факт того, что в ИКАО признали, что ни перехвата, ни принуждения к посадке, ни изменения маршрута рейса со стороны Белоруссии не было, и поэтому чего-то большего от расследования ждать не стоит.