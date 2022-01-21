Лукашенко предложил ИКАО при изучении ситуации с Ryanair "спустить всё на тормозах"
По словам президента Белоруссии, важен сам факт того, что международная организация уже признала ложной информацию о перехвате самолёта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при рассмотрении инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске лучше "спустить всё на тормозах". Такое мнение политик высказал в ходе посещения военных объектов в Лунинецком районе.
"Лучшее для них — это спустить всё на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри, там их ничего хорошего не ждёт", — цитирует белорусского лидера БелТА.
По словам Александра Лукашенко, важен сам факт того, что в ИКАО признали, что ни перехвата, ни принуждения к посадке, ни изменения маршрута рейса со стороны Белоруссии не было, и поэтому чего-то большего от расследования ждать не стоит.
На днях ИКАО подтвердила, что белорусский истребитель МиГ-29 не перехватывал самолёт с Романом Протасевичем. Таким образом, международная структура подтвердила версию, которую с самого начала излагал официальный Минск, комментируя обстоятельства посадки борта авиакомпании Ryanair.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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